Во Франции украинца обвинили в поджоге, который привел к гибели другого украинца

Во Франции 49-летнему украинцу предъявлено обвинение и назначено предварительное заключение в связи с поджогом, который привел к гибели его соотечественника.

Об этом сообщила в пятницу прокуратура Бордо, передает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Во вторник, 12 мая, пожар уничтожил дом, находившийся на реконструкции.

Во вторник во второй половине дня, когда пожарные прибыли на вызов к одноэтажному дому, расположенному в жилом районе города, они обнаружили "обгоревшее тело на первом этаже", отметил прокурор Рено Годюль.

"Личность мужчины устанавливается, но, вероятно, это украинец, который работал в здании", – отметил он. Второй рабочий, также украинец, который присутствовал на месте происшествия и находился в состоянии алкогольного опьянения, был задержан и взят под стражу, "учитывая расхождения между его показаниями и показаниями соседей, которые также присутствовали", добавил прокурор.

Мужчине было официально предъявлено обвинение в поджоге, приведшем к смерти, и его поместили под стражу до судебного разбирательства. Он отрицает обвинения. По данным предварительного расследования, в доме и хозяйственной постройке на территории проводились работы, которые выполняли трое украинских рабочих. Третий рабочий еще не найден, добавил Рено Годюль.

