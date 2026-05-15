Финская армия: информации о проникновении дронов на территорию Финляндии нет

Вооруженные силы Финляндии не располагают информацией или данными о том, что сегодня дроны проникли на территорию страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Helsingin Sanomat.

Вооруженные силы также не применяли силу, заявил начальник оперативного управления Вооруженных сил Кари Нисула на пресс-конференции.

Командующий ВВС Тимо Херранен отметил, что ночью риск того, что несколько крупных дронов, оснащенных взрывчаткой, могут зайти на территорию Финляндии, оценивался как более высокий, чем ранее. По словам Нисулы, предполагаемой целевой зоной для дронов, заходящих на территорию Финляндии, была территория между Хельсинки и Порвоо.

Власти получили предупреждение незадолго до 3 часов ночи. В 3:49 утра служба спасения Министерства внутренних дел опубликовала краткий, состоящий из четырех предложений бюллетень об опасности для региона Уусимаа. После 7:06 утра служба спасения сообщила, что дрон больше не представляет опасности и ситуация разрешена.

Впрочем, из-за угрозы на несколько часов приостановил работу столичный аэропорт.

Весной в Финляндии упало несколько украинских дронов после того, как Украина атаковала российские нефтяные порты вблизи Финляндии.

Стоит отметить, что в Латвии также объявляли об угрозе для приграничных районов прошлой ночью.

Однако нарушений воздушного пространства зафиксировано не было.