Британський регулятор: X Маска посилить боротьбу з мовою ненависті

Британський регулятор у сфері комунікацій Ofcom заявив, що компанія X, що належить американському мільярдеру Ілону Маску, погодилася посилити захист британських користувачів від незаконних проявів мови ненависті та контенту, пов’язаного з тероризмом.

Про це йдеться в офіційній заяві, пише "Європейська правда".

Згідно з угодою, як зазначив Ofcom, соціальна мережа буде перевіряти публікації, що підозрюються у незаконних проявах мови ненависті та пов’язані з тероризмом, у середньому протягом 24 годин, а щонайменше 85% таких публікацій – протягом 48 годин.

Також, як зазначається, платформа пообіцяла обмежити доступ у Великій Британії до акаунтів, які ведуть від імені організацій, заборонених згідно з британським законодавством про тероризм, і протягом наступного року щоквартально надаватиме Ofcom дані про результати своєї діяльності.

Окрім цього, X також залучить зовнішніх експертів для вдосконалення своїх систем повідомлення про порушення після занепокоєння з боку громадських організацій щодо того, що повідомлення про контент не завжди чітко сприймаються або не завжди вживаються відповідні заходи.

"Ми маємо докази того, що терористичний контент та незаконні висловлювання ненависті продовжують існувати на деяких найбільших сайтах соціальних мереж", – сказав директор групи з онлайн-безпеки Ofcom Олівер Гріффітс.

Платформа X вже неодноразово опинялася у центрі розслідувань. 3 лютого Велика Британія розпочала розслідування проти компанії X та її чат-бота штучного інтелекту Grok через створення фейкових інтимних зображень дітей.

У лютому британський прем’єр-міністр Кір Стармер заявив, що уряд планує ухвалити законодавство, яке б регулювало доступ до соціальних мереж для дітей та використання чат-ботів зі штучним інтелектом, протягом кількох місяців.