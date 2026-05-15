Британский регулятор: X Маска усилит борьбу с языком ненависти

Британский регулятор в сфере коммуникаций Ofcom заявил, что компания X, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, согласилась усилить защиту британских пользователей от незаконных проявлений языка ненависти и контента, связанного с терроризмом.

Об этом говорится в официальном заявлении, пишет "Европейская правда".

Согласно договору, как отметил Ofcom, социальная сеть будет проверять публикации, подозреваемые в незаконных проявлениях языка ненависти и связанные с терроризмом, в среднем в течение 24 часов, а не менее 85% таких публикаций – в течение 48 часов.

Также, как отмечается, платформа пообещала ограничить доступ в Великобритании к аккаунтам, которые ведут от имени организаций, запрещенных согласно британскому законодательству о терроризме, и в течение следующего года ежеквартально предоставлять Ofcom данные о результатах своей деятельности.

Кроме этого, X также привлечет внешних экспертов для совершенствования своих систем уведомления о нарушениях после беспокойства со стороны общественных организаций о том, что сообщения о контенте не всегда четко воспринимаются или не всегда принимаются соответствующие меры.

"Мы располагаем доказательствами того, что террористический контент и незаконные высказывания ненависти продолжают существовать на некоторых крупнейших сайтах социальных сетей", – сказал директор группы по онлайн-безопасности Ofcom Оливер Гриффитс.

В этом году британский регулятор Ofcom начал расследование в отношении платформы X Маска из-за изображений детей сексуального характера.

Платформа X уже неоднократно оказывалась в центре расследований. 3 февраля Великобритания начала расследование против компании X и ее чат-бота искусственного интеллекта Grok из-за создания фейковых интимных изображений детей.

В феврале британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что правительство планирует принять законодательство, которое бы регулировало доступ к социальным сетям для детей и использование чат-ботов с искусственным интеллектом, в течение нескольких месяцев.