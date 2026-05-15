Сибига и глава МИД Грузии провели встречу в кулуарах заседания Совета Европы

Министры иностранных дел Украины и Грузии – Андрей Сибига и Мака Бочоришвили – встретились в пятницу, 15 мая, на заседании Комитета министров Совета Европы.

Об этом Сибига написал в социальной сети X, передает "Европейская правда".

По словам украинского министра, беседа с Бочоришвили стала "непосредственным продолжением" недавнего диалога между президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

Министры обсудили широкий круг двусторонних вопросов, в частности: сотрудничество в рамках международных организаций, а также "последние политические события в пространстве общих ценностей от Европы до Южного Кавказа".

"Мы продолжаем развивать прозрачный, прагматичный и конструктивный украинско-грузинский диалог", – добавил Сибига.

Первая встреча между Зеленским и Кобахидзе состоялась в кулуарах саммита Европейского политического сообщества в Ереване 4 мая.

После встречи премьер Грузии отметил, что, несмотря на существующие сложности, между двумя странами сохраняется "очень долгая история дружбы", и грузинская сторона готова сделать все для нормализации отношений как между государствами, так и между правительствами.

Кобахидзе и ряд других лиц из правящей партии Грузии в 2024 году оказались под 10-летними санкциями Украины.

