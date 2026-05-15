Выборы в самом густонаселенном регионе Испании станут испытанием для партии премьера

17 мая в Андалусии, самом густонаселенном регионе Испании, пройдут выборы в региональный парламент, на которых ожидается победа консервативной Народной партии (РР).

Почти семь миллионов человек проголосуют в воскресенье и, как ожидается, в очередной раз поддержат Хуана Морено из консервативной Народной партии.

Этот регион является ярким примером территориальных избирательных потерь, которые понесла Социалистическая партия премьер-министра Педро Санчеса в последние годы. В 2018 году левоцентристы завершили почти 40-летнее правление в Андалусии после того, как к власти пришла коалиция во главе с Народной партией.

Через год историческое судебное решение разоблачило преступную схему, которая длилась десятилетиями и была связана с хищением более 670 млн евро государственных средств лидерами Социалистической партии. Это проложило путь для Хуанмы Морено к получению абсолютного большинства на региональных выборах 2022 года.

Сейчас Социалистическая партия Санчеса управляет лишь 5 из 17 автономных сообществ Испании – в трех из них правительства сформированы из представителей одной партии.

Поскольку опросы прогнозируют абсолютную победу Народной партии, Андалусия ставит Санчеса в шаткое положение накануне всеобщих выборов.

Столкнувшись с неизбежной победой Морено, Санчес "вытащил тяжелую артиллерию" и решил выдвинуть свою вице-премьер и министра финансов Марию Хесус Монтеро в качестве кандидата.

Однако, похоже, что кандидатура министра не смогла мобилизовать электорат. Недавний опрос, проведенный газетой El País, прогнозирует значительное поражение социалистического министра. Социалисты, по прогнозам, может получить 28 мест в 109-местном парламенте Андалусии, тогда как более мелкие левые партии вместе получат 10 мест.

Народная партия потенциально может получить 56 мест, и это позволит Морено избежать коалиций с ультраправыми.

Напомним, в декабре на местных выборах в испанском регионе Эстремадура ультраправая партия Vox удвоила количество своих мест.

Також варто відзначити, що соратники прем'єра Педро Санчеса останнім часом опинилися в центрі корупційних скандалів.