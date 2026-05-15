Мерц обсудил с Трампом войну в Украине и согласовал позиции перед саммитом НАТО

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, когда тот возвращался из Китая.

Об этом Мерц сообщил в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

По его словам, они с президентом США пришли к согласию в вопросе того, что Иран должен немедленно сесть за стол переговоров и открыть Ормузский пролив.

Также, заявил Мерц, нельзя допустить, чтобы Тегеран получил ядерное оружие.

"Мы также обсудили мирное урегулирование ситуации в Украине и согласовали наши позиции накануне саммита НАТО в Анкаре. США и Германия – это крепкие партнеры в сильном НАТО", – сообщил канцлер Германии.

Напомним, недавно Дональд Трамп набросился на Мерца после того, как немецкий лидер сказал, что Иран "унижает" США.

На фоне спора между Трампом и Мерцем стало известно о выводе пяти тысяч военных США с территории Германии. Впоследствии Трамп заявил, что планирует "гораздо большее" сокращение войск в Германии, чем 5 тысяч.

Мерц, со своей стороны, поделился, что сейчас бы не советовал своим детям поездку в США, потому что там сложился "определенный социальный климат".