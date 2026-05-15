Молния ударила в группу туристов в горах Польши, есть пострадавшие

В Польше молния ударила в группу туристов, спускавшихся с горы Гевонт; двое человек получили травмы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TVN 24.

По информации Татранской добровольной спасательной службы (TOPR), инцидент произошел в пятницу около 13 часов в районе вершины горы Гевонт.

К спасателям поступила информация о людях, пораженных молнией во время грозы. Когда это произошло, туристы спускались с горы.

"Два человека получили ранения, в том числе один человек тяжелые, с временной потерей сознания. На место прибыли спасатели TOPR, которые забрали наиболее тяжело раненого человека на борт вертолета и доставили в больницу в Закопаном", – сказал дежурный спасатель TOPR.

Спасатель сообщил, что второй пострадавший получил более легкие травмы. Его спасатели спустили в долину, откуда должны доставить на внедорожнике в больницу в Закопаном.

Трое других человек из группы не получили травм.

Спасатели отмечают, что в Татрах сложились очень сложные погодные условия. В районе вершин проходила сильная гроза с разрядами молнии и порывистым ветром, что затрудняло спасательную операцию с помощью вертолета.

В районе Гевонта, где расположен металлический крест, часто ударяют молнии.

