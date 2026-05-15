Президент Латвії бачить шанси сформувати життєздатний уряд до осінніх виборів

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс після консультацій з партіями повідомив, що бачить шанси сформувати життєздатний уряд до парламентських виборів, що відбудуться у жовтні.

Про це повідомляє LSM, пише "Європейська правда".

15 травня Рінкевичс зустрівся у Ризькому замку з представниками фракцій у Сеймі – "Нової єдності", "Союзу зелених і селян", "Національного альянсу", "Об’єднаного списку", "Прогресивних" та "Латвія передусім".

"Сьогодні я послухав думки представників усіх фракцій, представлених у Сеймі, та їхнє бачення моделі коаліції. І хоча до виборів у Сейм лишається зовсім небагато – все ще можливо сформувати рішучий уряд, який буде мати підтримку Сейму", – заявив Рінкевичс.

Він зазначив, що для цього уряду важливими завданнями будуть, зокрема, посилення оборонної готовності та безпеки, підготовка до належного проведення виборів.

Переговори з політсилами продовжаться у другій половині дня у суботу, після чого близько 16 години президент вийде із заявою для ЗМІ.

Нагадаємо, 14 травня прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня подала заяву про відставку до Сейму, разом з нею у відставку пішов увесь уряд.

Цьому передував вихід з коаліції "Прогресивних", одного з трьох партнерів. Тригером для розпаду коаліції стала критика на адресу міністра оборони Андріса Спрудса – представника "Прогресивних" – через інциденти із заблукалими українськими дронами, під тиском якої він пішов у відставку.

