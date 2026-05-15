Президент Латвии видит шансы сформировать жизнеспособное правительство до осенних выборов

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс после консультаций с партиями сообщил, что видит шансы сформировать жизнеспособное правительство до парламентских выборов, которые состоятся в октябре.

15 мая Ринкевичс встретился в Рижском замке с представителями фракций в Сейме – "Нового единства", "Союза зеленых и крестьян", "Национального альянса", "Объединенного списка", "Прогрессивных" и "Латвия прежде всего".

"Сегодня я выслушал мнения представителей всех фракций, представленных в Сейме, и их видение модели коалиции. И хотя до выборов в Сейм остается совсем немного – все еще возможно сформировать решительное правительство, которое будет иметь поддержку Сейма", – заявил Ринкевичс.

Он отметил, что для этого правительства важными задачами будут, в частности, усиление оборонной готовности и безопасности, подготовка к надлежащему проведению выборов.

Переговоры с политическими силами продолжатся во второй половине дня в субботу, после чего около 16 часов президент выступит с заявлением для СМИ.

Напомним, 14 мая премьер-министр Латвии Эвика Силиня подала заявление об отставке в Сейм, вместе с ней в отставку ушло все правительство.

Этому предшествовал выход из коалиции "Прогрессивных", одного из трех партнеров. Триггером для распада коалиции стала критика в адрес министра обороны Андриса Спрудса – представителя "Прогрессивных" – из-за инцидентов с заблудившимися украинскими дронами, под давлением которой он ушел в отставку.

