Большинство жителей Эстонии недовольны внешней политикой правительства

Граждане Эстонии крайне критично оценивают внешнеполитические шаги исполнительной власти за последний год.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос компании Norstat, проведенный по заказу Института общественных исследований, данные которого приводит ERR.

В то время как деятельность президента Эстонии Алара Кариса пользуется широкой поддержкой, внешняя политика правительства и премьер-министра Кристена Михала получила преимущественно негативные оценки.

В ходе исследования респондентам предложили оценить внешнеполитическую деятельность различных институтов и государственных деятелей. Самый высокий рейтинг доверия оказался у президента Алара Кариса: его работу в этой сфере назвали хорошей 63% опрошенных, тогда как плохой ее считают лишь 23%.

В то же время оценки представителей политической исполнительной власти оказались резко негативными. Больше всего критикуют внешнюю политику премьер-министра Кристена Михала: 60% респондентов признали ее плохой и лишь 21% – хорошей.

Внешнеполитическую деятельность правительства Эстонии в целом негативно оценили 56% участников опроса (позитивно – 31%), а работу министра иностранных дел Маргуса Тсахкни назвали плохой 55% граждан (хорошей – 24%).

Отдельно в опросе оценивалась деятельность экс-премьера Каи Каллас на посту главы внешнеполитической службы Европейского Союза. Ее шаги на международной арене за последний год назвали плохими 50% жителей Эстонии, а хорошими – 33%.

Работу самого Министерства иностранных дел как ведомства негативно оценили 46% опрошенных, тогда как 35% дали ей положительную оценку.

Согласно последнему опросу, действующий президент Алар Карис пользуется значительно большей поддержкой жителей Эстонии, чем предыдущий глава государства Керсти Кальюлайд.

Карис еще осенью заявил, что, скорее всего, не будет баллотироваться на второй срок.