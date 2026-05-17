В самом густонаселенном регионе Испании проходят местные выборы

В Андалусии, самом густонаселенном регионе Испании, в воскресенье состоятся выборы, и, судя по опросам, Народная партия, которая уже управляет регионом, сохранит свое большинство.

Около 6,8 миллиона избирателей решат, сможет ли президент региона Хуанма Морено обеспечить себе третий срок.

Опросы указывают на победу Народной партии, хотя Морено может не набрать абсолютного большинства в парламенте, состоящем из 109 мест, и ему понадобится поддержка ультраправой партии Vox, популярность которой в целом продолжает расти.

Главной соперницей Морено является Мария Хесус Монтеро, которая до недавнего времени занимала должности вице-премьер-министра и министра финансов в правительстве премьер-министра Педро Санчеса.

Поражение Монтеро, которая также является вторым лицом в Социалистической партии (PSOE) на национальном уровне, может рассматриваться как неудача для Санчеса в регионе, который давно считается оплотом социалистов и имеет ключевое значение для его перспектив переизбрания в 2027 году.

Опросы указывают на слабые результаты, которые могут быть ниже примерно 30 мест, полученных PSOE в 2022 году, что является историческим минимумом. Партия управляла Андалусией в течение 36 лет до 2018 года, и этот регион традиционно играл решающую роль в приходе к власти социалистических правительств в Мадриде.

Худший результат может вызвать беспокойство в преддверии 2027 года, хотя тенденции голосования могут меняться. На региональных выборах 2022 года PSOE набрала около 24%, по сравнению с 33% на всеобщих выборах 2023 года.

PSOE отставала на последних региональных выборах в Эстремадуре, Арагоне и Кастилии-и-Леоне.

Санчес заявил, что намерен доработать срок независимо от результата в Андалусии. После этого голосования Испания сталкивается с почти годовым периодом без запланированных выборов.

Напомним, в декабре на местных выборах в испанском регионе Эстремадура ультраправая партия Vox удвоила количество своих мест.

Также стоит отметить, что соратники премьера Педро Санчеса в последнее время оказались в центре коррупционных скандалов.