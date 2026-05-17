У Фінляндії шукали невідомий дрон поблизу російського кордону

У неділю поліція Фінляндії провела пошуки невідомого безпілотника у муніципалітеті Лемі, Південна Карелія, що знаходиться поблизу кордону з Росією.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив фінський мовник Yle.

Пошукову операцію розпочали після того, як місцевий житель повідомив, що, ймовірно, побачив невідомий літальний пристрій.

Поліція розслідувала інцидент, але дрон не знайшли.

Окрім того, у ніч на неділю в небі над південно-східною частиною Фінляндії літали винищувачі Hornet, які здійснювали посилений моніторинг повітряного простору.

Збройні сили країни також стежили за атакою безпілотників, яку Україна завдала по Росії 17 травня.

Нагадаємо, вранці 15 травня у столичному регіоні Фінляндії Уусімаа оголосили повітряну тривогу – фінські військові отримали попередження про можливе потрапляння ударних безпілотників у повітряний простір країни. Через тривогу призупиняли роботу аеропорту Гельсінкі, що призвело до скасування та переспрямування низки рейсів.

У підсумку військові заявили, що не зафіксували порушень повітряного простору. В уряді захищають рішення про повітряну тривогу, наголошуючи, що ризики були реальними.