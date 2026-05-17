В Финляндии искали неизвестный дрон вблизи российской границы

В воскресенье полиция Финляндии провела поиски неизвестного беспилотника в муниципалитете Леми, Южная Карелия, расположенном вблизи границы с Россией.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил финский вещатель Yle.

Поисковую операцию начали после того, как местный житель сообщил, что, вероятно, видел неизвестное летательное устройство.

Полиция расследовала инцидент, но дрон не нашли.

Кроме того, в ночь на воскресенье в небе над юго-восточной частью Финляндии летали истребители Hornet, которые осуществляли усиленный мониторинг воздушного пространства.

Вооруженные силы страны также следили за атакой беспилотников, которую Украина нанесла по России 17 мая.

Напомним, утром 15 мая в столичном регионе Финляндии Уусимаа объявили воздушную тревогу – финские военные получили предупреждение о возможном попадании ударных беспилотников в воздушное пространство страны. Из-за тревоги приостановили работу аэропорта Хельсинки, что привело к отмене и перенаправлению ряда рейсов.

В итоге военные заявили, что не зафиксировали нарушений воздушного пространства. В правительстве оправдывают решение о воздушной тревоге, подчеркивая, что риски были реальными.