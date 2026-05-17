Каллас вважає, що США не люблять ЄС через його єдність 

Глава європейської дипломатії Кая Каллас висловила переконання, що адміністрації США не подобається Європейський Союз, тому що блок діє спільно і скоординовано.

Про це, як пише "Європейська правда", Каллас заявила під час виступу на безпековій конференції Lennart Meri Conference в Таллінні.

Відповідаючи на питання журналіста про ворожість американської адміністрації до ЄС, Каллас пояснила, що Вашингтону легше співпрацювати з європейськими країнами у двосторонньому порядку.

"Ми сильні, і, звичайно, легше мати справу з країнами, які набагато менші за вас, ніж з державами, які можуть бути рівними вам. Тож я думаю, що це і є головна проблема. Легко сказати кожній країні: "Знаєте, мої відносини з вами чудові, але зараз я не люблю Європейський Союз"", – пояснила дипломатка.

На її думку, Сполученим Штатам не подобається ідея ЄС, оскільки блок виступає однією рівноправною силою, а не купою маленьких держав.

Водночас Каллас застерегла європейські країни від двосторонніх домовленостей зі США, які здатні послабити ЄС.

"Я дуже стурбована, бо бачу, що іноді країни йдуть цим шляхом, кажучи: "О, так, наші відносини хороші. Якщо ви не хочете розмовляти з Європейським Союзом, розмовляйте з нами. Але це, знаєте, розкол, який насправді працює", – пояснила посадовиця.

Її заяви прозвучали після того, як президент США Дональд Трамп дав Європейському Союзу двомісячний термін на фіналізацію торговельної угоди зі США, після чого він підвищить мита до "значно вищого рівня".

Голова комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту Бернд Ланге раніше заявив, що ЄС наближається до узгодження торговельної угоди зі США і може впровадити її у законодавство вже цього місяця.

Очікувалося, що Європейський парламент та Рада ЄС фіналізують текст угоди 6 травня. Однак сторони розділилися через те, що законодавці прагнуть жорсткіших гарантій, а національні уряди ЄС не мають бажання включати ці пункти в документ.