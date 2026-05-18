CNN: Пентагон підготував список цілей для нових ударів по Ірану

Пентагон підготував низку воєнних планів щодо Ірану на випадок, якщо президент США Дональд Трамп ухвалить рішення відновити атаки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо телеканалу CNN.

За даними телеканалу, 16 травня Трамп зустрічався з вищим керівництвом своєї групи з питань національної безпеки, щоб обговорити подальші дії щодо Ірану.

Це сталося за день до того, як він заявив, що Тегерану "краще поквапитися, і якомога швидше, інакше від нього нічого не залишиться".

Як розповіло джерело телеканалу на зустрічі у гольф-клубі Трампа у Вірджинії були присутні віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, директор ЦРУ Джон Реткліфф і спеціальний посланник Стів Віткофф.

Зустріч відбулася всього через кілька годин після того, як Трамп повернувся до Вашингтона з важливого візиту до Китаю, країни, що має тісні зв’язки з Іраном.

Трамп дедалі більше втрачає терпіння через те, як Тегеран веде дипломатичні переговори, і, як і раніше, розчарований тривалим закриттям Ормузької протоки та її впливом на світові ціни на нафту, йдеться у публікації.

Трамп і його команда відклали прийняття рішення щодо подальших дій стосовно Тегерана під час його візиту до Пекіна, при цьому кілька представників адміністрації заявили CNN, що вони хотіли подивитися, як пройдуть переговори між Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном, перш ніж визначати подальші кроки.

Останніми днями Трамп більш серйозно розглядав можливість відновлення масштабних бойових операцій в Ірані як спосіб змусити іранську сторону піти на компроміс і покласти край війні.

Як повідомило джерело, очікується, що на початку цього тижня Трамп знову зустрінеться зі своєю командою з національної безпеки для обговорення війни.

При цьому джерела зазначають, що Пентагон підготував низку планів військових цілей на випадок, якщо Трамп зрештою вирішить завдати нових ударів, включаючи точкові удари по об’єктах енергетики та інфраструктури в Ірані.

За останніми оцінками Пентагону, війна США проти Ірану коштувала Америці вже $29 млрд – ця оцінка виявилася вищою за цифру в $25 млрд, яку раніше надали Конгресу.

12 травня Трамп висловив впевненість у тому, що зможе забезпечити домовленість з Іраном на бажаних умовах "у мирний чи інший спосіб".