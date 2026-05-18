Украина и Венгрия договорились провести раунд консультаций

Министр иностранных дел Андрей Сибига договорился со своей венгерской коллегой Анитой Орбан провести раунд венгерско-украинских консультаций на уровне экспертов уже на этой неделе.

Об этом он написал в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Сибига заявил, что во время телефонного разговора с Орбан он подтвердил, что Украина готова без промедления "открыть новую, взаимовыгодную страницу в украинско-венгерских отношениях".

"Мы готовы сотрудничать с новым венгерским правительством по всем вопросам нашей двусторонней повестки дня, включая тему национальных меньшинств, с целью восстановления доверия и добрососедских отношений между нашими странами", – сказал глава украинского МИД.

Во время беседы министры договорились провести раунд венгерско-украинских консультаций на уровне экспертов уже на этой неделе, чтобы "найти практические и надежные решения для венгерского меньшинства в Закарпатской области, что пойдет на пользу обеим странам и нашим двусторонним отношениям".

Также они обсудили более широкие региональные, европейские и международные вопросы.

"Я затронул вопрос пути вступления Украины в ЕС и еще раз подчеркнул нашу готовность к скорейшему открытию переговорных кластеров", – добавил Сибига.

Стоит отметить, что 13 мая Россия осуществила массированный воздушный обстрел Украины, в ходе которого дроны нанесли повреждения объектам в Закарпатье.

Тогда Анита Орбан заявила о "глубоком осуждении" российской атаки.

На следующий день она провела примерно получасовую беседу с послом РФ Евгением Станиславовым, выразив ему протест против обстрела Россией Закарпатья.

Предшественник Аниты Орбан Петер Сийярто никогда не вызывал российского посла после атак РФ на Закарпатье, что стало поводом для критики в его адрес со стороны независимых венгерских СМИ.