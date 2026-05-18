Глава МИД Венгрии рассказала детали будущих консультаций с Украиной о меньшинствах

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан рассказала, что консультации с Украиной по урегулированию вопросов прав венгерского меньшинства Закарпатья состоятся при участии представителей этой общины.

Об этом Орбан написала в своем Facebook, сообщает "Европейская правда".

По словам министра, об этом она договорилась в минувшие выходные во время телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

"Обе стороны назначили переговорные делегации, которые проведут свою первую встречу в онлайн-формате. Благодаря этому уже завтра начнутся обсуждения, что может заложить важную основу для оперативного и удовлетворительного решения вопросов о правах меньшинств", – отметила Орбан.

Она выразила надежду, что диалог будет "конструктивным и продуктивным", а переговоры вскоре принесут "ощутимый прогресс для венгерской общины Закарпатья".

Новый лидер Венгрии Петер Мадьяр ранее заявлял, что хочет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в июне на Закарпатье, чтобы обсудить вопросы меньшинств.

По данным СМИ, Мадьяр хочет, чтобы венгерскому меньшинству в Украине предоставили больше прав, прежде чем он одобрит официальное начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

