Молдова вызвала посла РФ на фоне указа Путина по Приднестровью
Назначенный посол РФ Олег Озеров утром в понедельник, 18 мая, был вызван в Министерство иностранных дел Молдовы.
Об этом сообщает Deschide.MD, пишет "Европейская правда".
Как указано, пока неизвестно, с чем связан вызов российского дипломата в МИД Молдовы.
В то же время издание напоминает, что на прошлой неделе произошло несколько инцидентов, связанных с действиями РФ.
В частности, хозяин Кремля Владимир Путин утвердил указ об упрощенном предоставлении гражданства РФ жителям непризнанного Приднестровья.
Согласно документу, жители Приднестровья смогут получить гражданство РФ без обязательного проживания в России и без экзамена на знание русского языка.
А перед тем российский беспилотник пролетел над воздушным пространством Молдовы с севера на юг, после чего исчез с радаров.