Сейм Литвы рассматривает вопрос об уголовной ответственности за дезинформацию

Сейм Литвы начал рассмотрение пакета из пяти поправок к законам, направленных на криминализацию дезинформации, пропаганды агрессивной войны и прекращение использования так называемых "SIM-ферм".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Как отметила автор поправок, консерватор Дайва Ульбинайте, этот пакет – "первый шаг к созданию информационного щита страны".

В статье Уголовного кодекса об ответственности за оказание помощи другому государству в действиях против Литвы предлагается установить ответственность за информационную деятельность враждебного государства, а также за публичное подстрекательство, оправдание или пропаганду агрессивной войны.

За эти преступления предлагается предусмотреть наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Между тем в Кодексе об административных правонарушениях будет установлено, что штраф за распространение дезинформации составит от 200 до 3 тысяч евро.

Также планируется ввести ответственность за использование автоматизированных "SIM-ферм" – устройств, использующих большое количество SIM-карт для перенаправления или приема телефонных звонков и текстовых сообщений – с целью распространения дезинформации.

"Это оборудование широко применяется для мошенничества, рассылки ложных сообщений, автоматизированных манипуляций и информационных операций против государства", – отметила Ульбинайте.

За незаконное использование SIM-оборудования предусмотрен штраф от 1 до 3 тысяч евро, а в случае повторного нарушения – до 6 тысяч евро.

Поправки призваны расширить полномочия Службы инспектора по журналистской этике, позволив ей давать обязательные указания платформам по удалению опасной информации или блокированию доступа к ней.

Изменения в Закон об услугах информационного общества обяжут социальные сети и видеоплатформы удалять информацию по требованию государственных органов или ограничивать доступ к ней.

После представления поправки поддержали 75 депутатов, семеро проголосовали против, 13 воздержались. Далее проекты будут рассматриваться в профильных комитетах по вопросам культуры, национальной безопасности и обороны, а также по вопросам права и правопорядка. В зал заседаний они должны вернуться на осенней сессии.

На этой неделе в Сейме также была создана временная парламентская группа по борьбе с дезинформацией и укреплению информационной устойчивости страны.

Кроме того, в Министерстве культуры начала работу межведомственная рабочая группа, которой предстоит разработать план борьбы с дезинформацией и манипуляциями.

В начале мая стало известно, что Литва выделит дополнительные средства для повышения эффективности борьбы с дезинформацией.

Тем временем Норвегия и Румыния объединяют усилия в борьбе с дезинформацией в рамках сотрудничества по Соглашению о Европейской экономической зоне.