В Україні кажуть, що не впевнені у позиції США щодо санкцій проти російської нафти

Україна досі не має чіткого уявлення про позицію США щодо російської нафти, навіть після того, як Вашингтон не продовжив дію винятку щодо закупівлі російської сировини.

Про це заявив український міністр фінансів Сергій Марченко, якого цитує Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Марченко зазначив, що не знає, чого можна очікувати від Сполучених Штатів у цьому контексті.

"Вони (США. – Ред.) просто спостерігають за розвитком ситуації", – зазначив міністр.

Минулого тижня адміністрація президента США Дональда Трампа не продовжила дію тимчасового винятку із санкцій щодо російської нафти, який діяв на тлі затяжної війни у Перській затоці.

Адміністрація Трампа видала перший виняток у березні і продовжила його дію у квітні. Винятки застосовувалися лише до частини російської нафти, яка вже була завантажена на танкери.

"Ми маємо продовжувати тиснути на Росію, вводити додаткові санкції проти Росії. Зі свого боку, ми робимо все можливе, щоб зруйнувати російську економіку, зокрема вугільну промисловість та інші галузі", – підкреслив Марченко.

Трамп раніше заявляв, що американські санкції проти російської нафти будуть відновлені щойно завершиться криза на Близькому Сході.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський висловлював нерозуміння тому, як США можуть знімати санкції з РФ.