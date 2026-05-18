ЗМІ дізналися, кого президент Румунії може запропонувати на посаду прем'єра

Президент Румунії Нікушор Дан розглядає можливість запропонувати на посаду прем’єр-міністра кандидатуру Делії Велкулеску, яка понад 20 років пропрацювала у Міжнародному валютному фонді.

Про це стало відомо телеканалу Antena 3 від джерел у президентській адміністрації, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначає телеканал, на консультаціях з представниками політичних партій Дан запропонує сформувати парламентську більшість та уряд на чолі з прем’єром-технократом.

Хоча Делія Велкулеску мало відома широкій громадськості Румунії, вона вважається авторитетною фігурою у міжнародних фінансових колах через свою кар’єру у МВФ.

Економістка приєдналася до МВФ одразу після закінчення докторантури і з часом стала однією з ключових фахівчинь інституції з управління економічними кризами. З 2008 року працювала в Європейському департаменті Міжнародного валютного фонду, беручи безпосередню участь у фінансових програмах для таких держав, як Греція, Кіпр та Ісландія.

Моментом, який приніс їй міжнародну популярність, стала фінансова криза в Греції. У 2015 році МВФ призначив її очолити команду переговірників, відправлену до Афіни для обговорень з грецьким урядом та європейськими партнерами.

Міжнародна преса описувала її як надзвичайно жорстку та дисципліновану переговірницю.

Згодом Делія Велкулеску стала головою місії МВФ у Південній Африці, зміцнивши свою репутацію експерта з управління складними економічними ситуаціями.

У цьому напруженому контексті ім’я Велкулеску знову з’являється як варіант на посаду прем’єр-міністра в той час, коли Румунія прагне політичної та економічної стабільності.

Як відомо, Дан 18 травня розпочне офіційні консультації з ключовими політичними партіями щодо формування нового уряду після розпаду проєвропейської коаліції.

Нагадаємо, Румунія увійшла в політичну кризу після розколу керівної коаліції. Проєвропейський уряд Іліє Боложана опинився під загрозою розпаду після того, як 20 квітня Соціал-демократична партія Румунії проголосувала за відкликання своєї підтримки прем'єр-міністра та закликала його подати у відставку.

Ініціатори вотуму недовіри звинуватили Іліє Боложана у "руйнуванні економіки, зубожінні населення та шахрайському продажу державних активів".

Президент Румунії Нікушор Дан висловив упевненість, що наступний кабінет продовжить прозахідний курс країни.

