У Литві розповіли деталі операції на місці, де знайшли дрон

Знайдений на території Литви безпілотник не схожий на "Шахед"; він упав за кількасот метрів від будинків, тож на час роботи вибухотехніків людей евакуювали.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Безпілотник, що впав в Утенському повіті на північному сході Литви, знайшов місцевий мешканець під час роботи на своїй ділянці, після чого зателефонував до поліції. Від найближчого будинку до місця падіння апарата – близько 300 метрів.

Заступник начальника головного комісаріату поліції Утенського повіту Міндаугас Пускунігіс розповів, що роботи на місці знахідки поновилися з настанням дня у понеділок. Деякі уламки було видно одразу, багато дрібних розлетілися і застрягли у землі.

Зону довкола місця падіння огородили, а мешканців найближчих будинків попросили тимчасово евакуюватися. Поки остаточно не встановлено, чи дрон був з бойовою частиною, проте впав він без детонації.

Посадовець зазначив, що зі знайдених уламків не схоже, щоб це був російський апарат типу "Шахед".

Директор Національного центру управління кризовими ситуаціями раніше сказав, що це з великою ймовірністю український дрон.

Вранці 17 травня у Латвії попереджали про можливу загрозу в повітряному просторі у низці прикордонних з РФ районах через появу невідомого дрона в небі.

Того ж дня поліція Фінляндії провела пошуки невідомого безпілотника у муніципалітеті Лемі під кордоном з Росією.

У сусідній Латвії останні інциденти із "заблукалими" українськими безпілотниками призвели до розпаду коаліції та відставки уряду. Водночас у Ризі дали зрозуміти, що вважають винуватцем таких випадків Росію, оскільки це наслідок розв’язаної нею війни.

