"Не ображайте равликів": глава МЗС Латвії поглузувала з темпів просування армії РФ в Україні

Новини — Понеділок, 18 травня 2026, 12:53 — Марія Ємець

Виконувачка обов'язків міністра закордонних справ Латвії Байба Браже наголосила, що темпи просування російських військ в Україні настільки мізерні, що називати їх навіть "слимачими" недоречно. 

Як повідомляє "Європейська правда", її заяву наводить МЗС Латвії.

Виступаючи на безпековій конференції Lennart Meri Conference в Естонії, Браже торкнулася ситуації на фронті російсько-української війни, санкцій проти РФ та підтримки України.

"Казати, що російська армія просувається слимачими темпами – це ображати слимаків. Бо якби равлик почав повзти з Авдіївки у лютому 2022 року на захід, то зараз вже доповз би до Чехії – а Росія до цього часу загрузла на Донбасі", – зазначила Байба Браже. 

"Україна перехопила ініціативу. А ми маємо скористатись цим моментом і посилити нашу підтримку", – додала вона. 

На перемовинах з главою МЗС Естонії на полях події вони обговорили, серед іншого, необхідність посилювати "східний фланг" НАТО та потребу у посиленні санкційного тиску на Росію, що битиме по сферах, які забезпечують найбільші доходи російському бюджету. 

