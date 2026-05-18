"Не ображайте равликів": глава МЗС Латвії поглузувала з темпів просування армії РФ в Україні

Виконувачка обов'язків міністра закордонних справ Латвії Байба Браже наголосила, що темпи просування російських військ в Україні настільки мізерні, що називати їх навіть "слимачими" недоречно.

Як повідомляє "Європейська правда", її заяву наводить МЗС Латвії.

Виступаючи на безпековій конференції Lennart Meri Conference в Естонії, Браже торкнулася ситуації на фронті російсько-української війни, санкцій проти РФ та підтримки України.

💬 “To say that the Russian army is moving at a snail’s pace would be an insult to snails. If a snail had started moving from Avdiivka in February 2022 and headed west, it would have reached Czechia by now, while Russia is still stuck in the Donbas. Ukraine has seized the… pic.twitter.com/hoUVDOBwnD – Latvian MFA 🇱🇻 | #StandWithUkraine 🇺🇦 (@Latvian_MFA) May 18, 2026

"Казати, що російська армія просувається слимачими темпами – це ображати слимаків. Бо якби равлик почав повзти з Авдіївки у лютому 2022 року на захід, то зараз вже доповз би до Чехії – а Росія до цього часу загрузла на Донбасі", – зазначила Байба Браже.

"Україна перехопила ініціативу. А ми маємо скористатись цим моментом і посилити нашу підтримку", – додала вона.

На перемовинах з главою МЗС Естонії на полях події вони обговорили, серед іншого, необхідність посилювати "східний фланг" НАТО та потребу у посиленні санкційного тиску на Росію, що битиме по сферах, які забезпечують найбільші доходи російському бюджету.

Глава розвідки Естонії заявив, що правитель РФ опиняється перед "складним вибором" через поточну ситуацію у війні проти України.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський припускає, що очільник Кремля починає серйозно задумуватися над тим, скільки ще зможе вести свою загарбницьку війну проти України і чи є у цьому сенс.