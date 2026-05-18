Понад 100 тисяч румунів підтримали заклик про закон щодо цивільних партнерств

Понад 100 тисяч румунів підтримали петицію до парламенту, якою закликають створити інститут цивільного партнерства – що дозволить юридично оформити стосунки, які наразі не охоплюються "класичним" шлюбом.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Петиція щодо створення у Румунії інституту цивільних партнерств зібрала понад 100 тисяч підписів. Йдеться про те, щоб таким чином могли юридично зафіксувати свої відносини гетеросексуальні партнери, які з певних причин не хочуть одружуватися, або ж одностатеві пари.

Ініціативу підтримали 93 громадські організатори. Ініціатори кампанії наголошують, що цей крок забезпечить юридичне визнання сотням тисяч неодружених пар у Румунії, надавши їм захист у таких питаннях як врегулювання майнових питань і визнання спільних майнових прав, право на успадкування, ухвалення медичних рішень щодо партнера та іншого, що окреслено правами й обов’язками у межах шлюбу.

У цьому контексті апелюють до серії рішень КС Румунії, Суду ЄС та ЄСПЛ, які вказують на те, що Румунія має надати таку можливість своїм громадянам, чиї відносини не охоплюються класичним шлюбом.

Ініціатори кампанії наполягають, що на цей час у парламенті умисно блокують законопроєкти щодо цивільних партнерств.

Минулого тижня у Польщі визнали перший одностатевий шлюб, укладений за кордоном.

У листопаді 2025 року Суд ЄС постановив, що країни-члени ЄС зобов'язані визнавати шлюби двох громадян ЄС однієї статі, законно укладені в іншій країні-члені.