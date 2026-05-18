Более 100 тысяч румын поддержали призыв о законе о гражданских партнерствах

Более 100 тысяч румын поддержали петицию в парламент, в которой призывают создать институт гражданского партнерства – что позволит юридически оформить отношения, которые пока не охватываются "классическим" браком.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Петиция о создании в Румынии института гражданских партнерств собрала более 100 тысяч подписей. Речь идет о том, чтобы таким образом могли юридически зафиксировать свои отношения гетеросексуальные партнеры, которые по определенным причинам не хотят жениться, или же однополые пары.

Инициативу поддержали 93 общественные организаторы. Инициаторы кампании отмечают, что этот шаг обеспечит юридическое признание сотням тысяч неженатых пар в Румынии, предоставив им защиту в таких вопросах как урегулирование имущественных вопросов и признание общих имущественных прав, право на наследование, принятие медицинских решений в отношении партнера и другого, что очерчено правами и обязанностями в рамках брака.

В этом контексте апеллируют к серии решений КС Румынии, Суда ЕС и ЕСПЧ, которые указывают на то, что Румыния должна предоставить такую возможность своим гражданам, чьи отношения не охватываются классическим браком.

Инициаторы кампании настаивают, что в настоящее время в парламенте умышленно блокируют законопроекты о гражданских партнерствах.

На прошлой неделе в Польше признали первый однополый брак, заключенный за рубежом.

В ноябре 2025 года Суд ЕС постановил, что страны-члены ЕС обязаны признавать браки двух граждан ЕС одного пола, законно заключенные в другой стране-члене.