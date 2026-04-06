Вовка, якого спіймали після нападу на жінку в Гамбурзі, випустили у дику природу

Вовка, якого минулого тижня спіймали після нападу на жінку в Гамбурзі, випустили у дику природу з пристроєм для відстеження.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Влада повідомила, що молодому самцеві встановили передавач і випустили його у великодню неділю після утримання в центрі порятунку диких тварин у Нижній Саксонії.

Сенаторка Гамбурга з питань довкілля Катаріна Фегебанк зазначила, що цей крок забезпечує баланс між громадською безпекою та благополуччям тварин, назвавши це "випуском на випробувальний термін".

Посадовці додали, що тепер місце перебування тварини можна відстежувати постійно, що дозволить мисливцям втрутитися, якщо вона знову наблизиться до населених районів.

Вовка помітили на заході Гамбурга наприкінці березня, після чого він увійшов у торговий пасаж в Альтоні, де поранив жінку віком близько 60 років. Пізніше він пробіг через центр Гамбурга і стрибнув у озеро, де його спіймала поліція.

Влада вважає, що вовк вкусив жінку в обличчя, коли вона наблизилася до зляканої тварини, хоча деталі поліцейського звіту не оприлюднені.

Прихильники охорони природи заперечують цю версію, посилаючись на свідка, який заявив, що вовк, ймовірно, вдарив жінку лапою, а не вкусив її.

Нагадаємо, торік 8 травня Європейський парламент підтримав зниження охоронного статусу вовків з "суворо захищеного" до "захищеного", що спрощує відстріл там, де популяція вовків стала проблемою.

Це було особистою ініціативою президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, чия домашня поні Доллі була вбита вовком у 2022 році.