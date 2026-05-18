В Германии застрелили тигра, сбежавшего из частного зоопарка

В Германии полиция выследила и застрелила тигра, сбежавшего из частного зоопарка недалеко от Лейпцига.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел в пригороде Лейпцига 17 мая. Тигр, которого удерживали в частном вольере на территории промышленного парка, ранил 73-летнего смотрителя и убежал.

Вооруженные правоохранители нашли хищника на территории садового комплекса и застрелили его. Поскольку вокруг было много людей, решили, что это самое безопасное решение в той ситуации.

Полиция будет наблюдать за близлежащей территорией с беспилотника, чтобы убедиться, что других зверей-беглецов точно нет.

В зоозащитной организации PETA назвали инцидент "трагедией, которая ждала своего часа", отмечая, что уже обращали внимание соответствующих служб на проблемы с обращением с дикими животными в этом вольере.

В апреле волка, которого поймали после нападения на женщину в Гамбурге, выпустили в дикую природу.

В польской столице Варшаве извинились за отстрел диких кабанов посреди города после того, как это шокировало многих людей.