Европа, вероятно, никогда не станет полностью независимой от иностранных технологий, поскольку слишком сильно зависит от программного обеспечения из Соединенных Штатов и аппаратного обеспечения из Китая.

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью Politico заявил Юха Мартелиус, председатель Полиции государственной безопасности Финляндии.

Его предостережение прозвучало на фоне того, как европейские чиновники вновь призвали к большей стратегической автономии, особенно в сфере критических технологий, обороны и цифровой инфраструктуры. Ожидается, что Европейская комиссия в ближайшие недели представит "Пакет технологического суверенитета", который может ограничить использование правительствами стран ЕС облачных сервисов США для обработки конфиденциальных данных.

"Боюсь, что мы – это организм, пораженный двумя видами рака. Вероятно, это делает невозможным нормальное функционирование, но с этим можно жить", – сказал Мартелиус, имея в виду европейский континент.

Облачные сервисы упоминались в недавнем ежегодном отчете финского разведывательного агентства, в котором отмечалось, что их внедрение может затуманить цифровую независимость государств.

Мартелиус отметил, что в Финляндии велись дискуссии о размещении информации о выборах в облачном сервисе, но учитывая то, что финская избирательная система функционирует "чрезвычайно хорошо", эту идею в конце концов отвергли.

"Информация, которая имеет критическое значение для обеспечения национальной безопасности, например данные, связанные с выборами, – это то, чем точно не должны заниматься иностранные компании", – сказал он.

По поводу европейских инноваций Мартелиус отметил, что Финляндия имеет замечательные научно-исследовательские разработки в сферах квантовой физики и космоса, но, как и в других частях Европы, ей не хватает капитала.

Мартелиус, который занял свою должность в 2024 году, поставил под сомнение, сможет ли Европа вообще разработать европейские облачные сервисы, столь же эффективные, как у американских компаний, или выиграть войну против России без иностранных технологий.

"На данный момент – нет. Но это также вопрос того, насколько Европа хочет выиграть войну самостоятельно, а насколько она хочет и в дальнейшем полагаться на помощь наших американских союзников", – добавил он.

Напомним, немецкая разведка отдала предпочтение французской компании по ИИ, а не американской Palantir.

Недавно Совет Европейского Союза ввел санкции против юридических и физических лиц, ответственных за кибератаки, направленные против государств-членов ЕС и партнеров Евросоюза.