В Финляндии говорят, что Европе будет трудно избавиться от зависимости от иностранных технологий
Европа, вероятно, никогда не станет полностью независимой от иностранных технологий, поскольку слишком сильно зависит от программного обеспечения из Соединенных Штатов и аппаратного обеспечения из Китая.
Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью Politico заявил Юха Мартелиус, председатель Полиции государственной безопасности Финляндии.
Его предостережение прозвучало на фоне того, как европейские чиновники вновь призвали к большей стратегической автономии, особенно в сфере критических технологий, обороны и цифровой инфраструктуры. Ожидается, что Европейская комиссия в ближайшие недели представит "Пакет технологического суверенитета", который может ограничить использование правительствами стран ЕС облачных сервисов США для обработки конфиденциальных данных.
"Боюсь, что мы – это организм, пораженный двумя видами рака. Вероятно, это делает невозможным нормальное функционирование, но с этим можно жить", – сказал Мартелиус, имея в виду европейский континент.
Облачные сервисы упоминались в недавнем ежегодном отчете финского разведывательного агентства, в котором отмечалось, что их внедрение может затуманить цифровую независимость государств.
Мартелиус отметил, что в Финляндии велись дискуссии о размещении информации о выборах в облачном сервисе, но учитывая то, что финская избирательная система функционирует "чрезвычайно хорошо", эту идею в конце концов отвергли.
"Информация, которая имеет критическое значение для обеспечения национальной безопасности, например данные, связанные с выборами, – это то, чем точно не должны заниматься иностранные компании", – сказал он.
По поводу европейских инноваций Мартелиус отметил, что Финляндия имеет замечательные научно-исследовательские разработки в сферах квантовой физики и космоса, но, как и в других частях Европы, ей не хватает капитала.
Мартелиус, который занял свою должность в 2024 году, поставил под сомнение, сможет ли Европа вообще разработать европейские облачные сервисы, столь же эффективные, как у американских компаний, или выиграть войну против России без иностранных технологий.
"На данный момент – нет. Но это также вопрос того, насколько Европа хочет выиграть войну самостоятельно, а насколько она хочет и в дальнейшем полагаться на помощь наших американских союзников", – добавил он.
