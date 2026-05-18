Президент Румынии призвал партии проявить ответственность при формировании коалиции

Президент Румынии Никушор Дан после консультаций с политическими силами по вопросу формирования будущего правительства призвал их достичь коалиционного соглашения в течение "разумного срока".

Как пишет "Европейская правда", заявление румынского президента цитирует Digi24.

В понедельник Дан провел первые официальные консультации с ключевыми политическими партиями по вопросу формирования нового правительства после того, как проевропейский кабинет во главе с Илие Боложаном ушел в отставку.

"В ходе переговоров каждая делегация представила свою позицию, обосновала свои ограничения и уточнила, при каких условиях она готова участвовать в управлении или поддерживать новый исполнительный орган", – рассказал президент Румынии.

Дан подчеркнул, что будет продолжать консультации с политическими силами, пока они не договорятся о стабильном правительстве большинства, которое будет придерживаться проевропейского курса.

"Мы будем продолжать серию консультаций, пока не сформируется твердый, прозападный вариант большинства. Мой публичный призыв тот же, который я подчеркивал во время сегодняшних встреч: крайне важно, чтобы стороны проявили ответственность, зрелость и достигли в разумные сроки общего знаменателя", – добавил румынский президент.

По данным СМИ, президент Румынии Никушор Дан рассматривает возможность предложить на пост премьер-министра кандидатуру Делии Велкулеску, которая более 20 лет проработала в Международном валютном фонде.

Напомним, Румыния вступила в политический кризис после раскола правящей коалиции. Проевропейское правительство Илие Боложана оказалось под угрозой распада после того, как 20 апреля Социал-демократическая партия Румынии проголосовала за отзыв своей поддержки премьер-министра и призвала его подать в отставку.

Инициаторы вотума недоверия обвинили Илие Боложана в "разрушении экономики, обнищании населения и мошеннической продаже государственных активов".

