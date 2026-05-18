Reuters: США решили вновь продлить действие исключения из нефтяных санкций против РФ

Администрация США планирует продлить действие временного исключения из санкций в отношении российской нефти, срок которого истек в субботу.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Об этом решении стало известно всего через два дня после того, как Вашингтон возобновил санкции против российской нефти, не продлив действие исключения.

По словам источников, США изменили свое решение из-за того, что несколько стран попросили больше времени для закупки нефти из РФ. Как отмечает Reuters, ослабление ограничений будет действовать еще месяц.

Отметим, что Соединенные Штаты пошли на ослабление санкций против российской нефти, которая уже была загружена на танкеры, в попытках смягчить дефицит поставок нефти и урегулировать высокие цены, вызванные закрытием Ираном Ормузского пролива.

Эти исключения вызвали споры, особенно среди европейских союзников, которые считают санкции необходимыми для лишения России доходов от продажи нефти и лишения Москвы финансирования для войны в Украине.

Однако некоторые страны, в частности Индия и Индонезия, обращались к США с просьбой продлить исключения из санкций, поскольку война с Ираном и почти полное закрытие Ормузского пролива ежедневно лишают мировые рынки миллионов баррелей нефти.

Трамп ранее заявлял, что американские санкции против российской нефти будут возобновлены, как только завершится кризис на Ближнем Востоке.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский выражал непонимание по поводу того, как США могут снимать санкции с РФ.