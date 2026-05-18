Словакия обсуждает с Азербайджаном 10-летнее газовое соглашение в поисках альтернативы РФ

Вице-премьер Словакии Томаш Тараба сообщил, что его страна ведет с Азербайджаном переговоры о поставках газа как минимум на 10 лет.

Об этом он сказал в интервью изданию Report, сообщает "Европейская правда".

Тараба сказал, что Словакия хочет диверсифицировать энергетические поставки, и Азербайджан является для нее очень надежным партнером.

"Мы обсуждаем заключение долгосрочного контракта с Азербайджаном, как минимум на 10 лет", – заявил он.

Единственный вопрос, добавил Тараба, заключается в том, как доставлять энергоресурсы в Центральную Европу.

"То есть речь идет не о том, хотим ли мы получать ваши энергоресурсы, а о том, как их доставить в Центральную Европу. Сейчас мы обсуждаем, какие трубопроводы можно использовать и в каком объеме. Мы также благодарны Азербайджану за то, что во время кризиса поставок, например из Украины несколько месяцев назад, ваша страна очень активно обеспечивала поставки в нашу страну", – заявил Тараба.

Стоит отметить, что еще два года назад словацкие чиновники во время визита в Азербайджан обсуждали покупку энергоресурсов, что позволило бы Братиславе получить альтернативу российскому газу.

Напомним, в октябре прошлого года Совет ЕС одобрил отказ от российского ископаемого топлива, однако Словакия выступила против.

Словакия объявила, что будет бороться с планами ЕС отказаться от российского газа через суд.