В Эстонии заверили, что войска США останутся на их территории

Эстонский министр обороны Ханно Певкур заверил, что военные подразделения США останутся в Эстонии, хотя и признал, что в непредсказуемой геополитике нельзя исключать никаких неожиданностей.

Заявление эстонского министра приводит ERR, сообщает "Европейская правда".

Певкур комментировал ситуацию с американским контингентом в Польше и Германии.

В частности, по его словам, информация о сокращении численности американских войск в Европе не стала неожиданностью.

"Еще год назад или чуть раньше президент Трамп заявлял о планах сократить военное присутствие США в Европе. И сейчас эти намерения переходят из политической плоскости в военную. Судя по всему, новости по Польше и Германии взаимосвязаны, но, конечно, каждый день приносит новую информацию", – отметил министр.

Он проинформировал, что во вторник командующий Силами обороны Эстонии встретится с главнокомандующим силами НАТО в Европе, чтобы получить новые данные по этому поводу.

"А в конце недели, когда Эстонию посетит министр обороны Польши, мы сможем скоординировать наши дальнейшие шаги и обсудить информацию, поступающую из Вашингтона", – добавил Певкур.

В контексте ситуации с американским контингентом на территории Эстонии он отметил, что информации "не очень много".

"Есть понимание, что войска Соединенных Штатов присутствуют в Эстонии и останутся там. Мне никто не говорил, что произойдет какое-то сворачивание американского фланга в Эстонии. У нас очень тесное сотрудничество", – подчеркнул глава Минобороны Эстонии.

В то же время он признал, что в этой ситуации "нельзя исключать ни одного сценария".

"Сегодня утром может быть принято одно решение, а завтра – совсем другое. Наша задача – постоянно оставаться на связи с американцами, и мы поддерживаем этот контакт. Сейчас в Вашингтоне наши люди ежедневно работают над тем, чтобы получать как можно больше информации из Пентагона", – резюмировал Певкур.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Соединенные Штаты перебрасывают 4 тысяч военных в Польшу.

Глава правительства Польши Дональд Туск, комментируя решение Вашингтона об отмене развертывания войск, заявил, что "все под контролем" и это не ухудшает безопасность Польши.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что количество американских солдат на польской территории не уменьшается.