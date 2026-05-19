Швеция закажет четыре фрегата у французской компании

Швеция выбрала французскую компанию Naval Group SA для поставки четырёх новых фрегатов в рамках контракта, стоимость которого оценивается в 5 миллиардов долларов, что открывает для этой скандинавской страны возможность играть более значительную роль в морской обороне НАТО.

Об этом объявили премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и министр обороны Пол Йонсон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Корабли будут построены на верфи в Лорьяне в Бретани, а первые поставки должны начаться в 2030 году.

Другими претендентами в конкурсе были британская компания Babcock International Group Plc и шведская Saab AB, а также испанская Navantia SA.

Агентство отмечает, что план приобретения четырех новых фрегатов свидетельствует о расширении амбиций шведских ВМС, которые до сих пор сосредоточивались преимущественно на патрулировании собственного скалистого и мелководного побережья с помощью небольших судов.

Благодаря новым возможностям Швеция сможет играть более активную роль в открытом море при выполнении миссий в таких водах, как Северное, Средиземное и Красное моря.

