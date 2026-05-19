На Банковой считают реальным открытие первых кластеров в переговорах с ЕС в ближайшее время

В Офисе президента Украины считают реальным открытие первых переговорных кластеров с ЕС в ближайшее время и не видят реальных препятствий для этого.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, пишет "Европейская правда".

Чиновника спросили, считает ли он реалистичным надежду президента Зеленского, что шесть кластеров по открытию переговоров о вступлении в ЕС будут открыты в ближайшее время.

"Эти возможности абсолютно реалистичны. Просто есть сейчас ряд технических шагов, которые должны быть осуществлены. И здесь есть важная роль Кипрского председательства", – сказал Жовква, отметив "очень активную позицию" президента Кипра.

"Важна позиция Еврокомиссии, государств-членов. Нигде мы сейчас не видим негатива. Есть бюрократический процесс и он должен пройти", – добавил он.

Жовква отметил, что Украина выполнила всю свою "домашнюю работу" и подготовила следующие необходимые шаги и по ключевому кластеру "Основы", а также в вопросе нацменьшинств, что является темой консультаций с Венгрией.

"Поэтому не вижу юридических, бюрократических и, очень надеюсь, политических преград для того, чтобы это произошло очень-очень быстро", – подытожил он.

По его словам, Венгрия и Словакия, как и Чехия, не будут блокировать запуск переговоров.

Жовква также сказал, что ему "не известно о каком-либо напряжении" с ЕС из-за якобы торможения реформ и разговоров о скором вступлении Украины.

