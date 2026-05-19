Медведев предложил странам Балтии применить статью 5 НАТО против Украины

Бывший российский президент и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что страны Балтии могли бы применить пятую статью НАТО против Украины.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, сообщает "Европейская правда".

Медведев комментировал заявление министра иностранных дел Эстонии Маргуса Тсахкны о том, что Европе не следует вступать в прямые переговоры с российской стороной, а также слова главы МИД Литвы Кястутиса Будриса о том, что НАТО сможет полностью уничтожить российские базы в Калининграде.

Медведев набросился на министров с руганью, назвав их "недоумками, которые в очередной раз отличились громким русофобским лаем".

Вместо этого экс-президент РФ предложил применить против Украины пятую статью Договора о НАТО из-за инцидентов с дронами.

"Им стоило бы предложить другое: применить против страны 404 (так Медведев неоднократно называл Украину) ст. 5 Вашингтонского договора в связи с нападением", – написал он.

Страны Балтии неоднократно сообщали о дронах, которые залетали в их воздушное пространство. Впоследствии беспилотники были идентифицированы как украинские.

Накануне еще один беспилотник, предположительно украинского происхождения, упал на территории Литвы.

В контексте этого в Литве предупреждали о риске "очень серьезных провокаций" после обвинений со стороны России в том, что эта страна предоставила свое воздушное пространство для ударов украинскими беспилотниками.