Экс-премьера Испании Сапатеро заподозрили в злоупотреблении влиянием

Бывший премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро находится под следствием по подозрению в злоупотреблении влиянием и связанных с этим преступлениях.

Об этом сообщил во вторник, 19 мая, Верховный суд страны, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

В заявлении указано, что в офисе Сапатеро – близкого соратника действующего премьера Педро Санчеса – в Мадриде, а также в трех других помещениях были проведены обыски. Как отмечается, бывшего премьера вызвали для дачи показаний 2 июня.

Расследование является частью так называемого дела Plus Ultra, связанного с государственной помощью на сумму 53 млн евро в 2021 году для испанской авиакомпании Plus Ultra через государственную холдинговую компанию SEPI во время пандемии COVID-19.

Эта финансовая помощь стала политически противоречивой, поскольку критики утверждали, что Plus Ultra не имела четкого стратегического значения, имела слабые финансы и связи с венесуэльскими акционерами.

Суд проверяет, была ли помощь должным образом утверждена.

Стоит отметить, что также под следствием находится жена премьер-министра Педро Санчеса Бегонья Гомес.

