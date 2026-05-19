СМИ: украинскую делегацию в Сербию возглавит не Зеленский, а вице-премьер по евроинтеграции

Визита президента Украины в Сербию на этой неделе не будет, однако в Белград должен отправиться вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на собственные источники сообщает ZN.UA.

По данным источников, визита Зеленского в Сербию – по крайней мере на этой неделе – не будет. Запланирован визит вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качки.

Перед этим сербский телеканал N1 со ссылкой на источники в Белграде сообщал, что в конце этой недели в Сербии ожидают визит украинской делегации, которую может возглавить лично президент Владимир Зеленский.

С начала войны в Украине президент Сербии посетил Украину один раз – 11 июня 2025 года в Одессе, где проходил саммит "Украина – Юго-Восточная Европа".

Зеленский тогда говорил, что визит Вучича в Украину является важным, поскольку сербский президент увидел войну собственными глазами.

Вучич тогда не подписал декларацию с осуждением войны России против Украины, отметив, что таким образом "не предал Россию".