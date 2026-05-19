В Латвии сообщают о возможном появлении дрона в своем небе

В Лудзенском, Прейльском, Резекненском и Краславском краях Латвии объявлено предупреждение о возможной угрозе воздушному пространству.

Об этом заявил полковник Национальных вооруженных сил Латвии Марис Тутинс в эфире программы Латвийского радио Pusdiena, сообщает "Европейская правда".

По словам представителя латвийских вооруженных сил, скорее всего, в воздушное пространство Латвии влетел один дрон, и сейчас он находится в Прейльском крае.

Он пояснил, что датчики угрозы зафиксировали объект незадолго до полудня.

Предупреждение по-прежнему действует во всех четырех краях. О завершении угрозы Вооруженные силы пообещали сообщить немедленно.

Также 19 мая Вооруженные силы Эстонии объявили предупреждение о воздушной угрозе на юге страны.

Вечером 17 мая в Литве нашли обломки дрона. Директор Национального центра управления кризисными ситуациями ранее сказал, что это с большой вероятностью украинский дрон.

Впоследствии стало известно, что в обнаруженном в Литве дроне была боевая часть.

