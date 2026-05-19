86-летнюю королеву Дании выписали из больницы

86-летнюю королеву Дании Маргрете во вторник, 19 мая, выписали из больницы.

Об этом заявили в монаршем доме Дании, пишет "Европейская правда".

Королеву Дании выписали из больницы и в этот день она возвращается во дворец Фреденсборг.

"Королева Маргрете также хотела бы выразить свою благодарность за многочисленные слова поддержки и письма, присланные Ее Величеству", – отметили в монаршем доме Дании.

Стоит отметить, что несколько дней назад ей сделали процедуру ангиопластики (малоинвазивная операция, которую назначают при сужении или закупорке артерий и вен), после того, как ее госпитализировали из-за боли в груди.

Королеву Маргрете несколько раз госпитализировали в течение последних лет. 16 апреля ей исполнилось 86 лет. В мае прошлого года королеву госпитализировали для наблюдения из-за простуды, а через несколько дней выписали.

В пятницу, 15 мая, в Норвегии госпитализировали сестру короля Харальда V.