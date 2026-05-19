В правительстве Чехии хотят ужесточить правила получения помощи для украинских беженцев

Министерство внутренних дел Чехии подготовило ряд поправок в закон о временной защите и гуманитарной помощи, которые касаются беженцев из Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило издание České Noviny.

Согласно предложениям МВД, лица, имеющие статус временной защиты и обращающиеся за гуманитарной помощью, должны быть трудоустроенными, заниматься предпринимательской деятельностью или быть зарегистрированными в центре занятости.

Также они обязаны находиться на территории Чехии не менее 16 дней в месяц, за который им полагается выплата финансовой помощи.

Эти условия не будут распространяться на детей, студентов и пожилых людей, находящихся под временной защитой.

Установление минимального срока физического пребывания в Чехии, по мнению авторов поправок, должно предотвратить возможное злоупотребление гуманитарной помощью.

Нововведения также регулируют условия предоставления специального долгосрочного вида на жительство, что позволяет беженцам с временной защитой получить более стабильное разрешение на пребывание в Чехии. Речь идет также об ужесточении действующих требований, таких как отсутствие налоговой задолженности.

Согласно поправкам, временная защита для беженцев из Украины в Чехии должна терять силу для лиц, находящихся за пределами Шенгенской зоны более 30 дней. Она также аннулируется в случае их уголовного или административного выдворения.

Комплект изменений также вводит обязанность для некоторых водителей транспортных средств с украинскими номерными знаками зарегистрировать свои транспортные средства в чешском реестре.

Правительство Чехии может рассмотреть поправки МВД на следующей неделе, сообщил премьер-министр Андрей Бабиш.

Как писала "Европейская правда", в Европейском Союзе еще продолжаются обсуждения о возможности продления действия временной защиты для украинцев еще на год.

Введенная в действие в марте 2022 года Директива о временной защите предоставила миллионам украинцев доступ к ряду прав в ЕС, не перегружая при этом систему предоставления убежища.

Изначально директива была задумана как краткосрочная чрезвычайная мера, но ее действие неоднократно продлевалось. Сейчас она действует до 4 марта 2027 года.

Недавнее исследование ООН указало, что более половины от текущего количества беженцев из Украины будет оставаться в Европе до конца 2029 года при сценарии достижения "хрупкого мира с уступками" в войне с Россией.