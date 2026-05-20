В Сенате США продвигают новую резолюцию для ограничения полномочий Трампа по войне с Ираном

В Сенате США продвигают еще одну резолюцию по ограничению полномочий президента Дональда Трампа в вопросе войны с Ираном, требуя, что это не должно продолжаться без согласия Конгресса.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Во вторник в Сенате проголосовали за дальнейшее рассмотрение резолюции, в которой требуют от Трампа получить согласие Конгресса перед дальнейшими боевыми действиями против Ирана.

В процедурном голосовании за проголосовали 50 сенаторов, против – 47.

Для дальнейшего успеха резолюция еще должна пройти полноценное одобрение в Сенате, далее – в Палате представителей с республиканским большинством, и обеспечить себе поддержку двух третей представителей в обеих палатах, чтобы преодолеть ожидаемое вето Трампа.

Республиканцы в Конгрессе, которые продолжают поддерживать Трампа, в этом году заблокировали уже семь подобных инициатив в Сенате и три – в Палате представителей.

Ранее сообщалось, что Белый дом недоволен последним обновленным предложением Ирана по содержанию соглашения о прекращении войны.

Однако Трамп отложил следующие удары против Ирана, объяснив это ростом шансов на договоренность.