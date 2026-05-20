В Хельсинки разрешили приземление российского рейса – из-за закрытия неба над Петербургом

Финляндия ночью позволила на некоторое время приземлиться в аэропорту Хельсинки российскому авиарейсу, который направлялся в Петербург – из-за воздушной тревоги в России и закрытия этого аэропорта.

Об этом сообщили в Береговой охране Финляндии, пишет "Европейская правда".

В объявлении Береговой охраны говорится о том, что ночью 20 мая российский пассажирский самолет, следовавший из Египта в Петербург, получил разрешение сесть в аэропорту "Вантаа" в связи с закрытием аэропорта в пункте назначения.

Helsinki-Vantaan lentoasemalle laskeutui yöllä Egyptistä Pietariin matkalla ollut matkustajakone, Pietarin lentokentän ollessa suljettuna. Koneen matkustajat ja miehistö eivät poistuneet koneesta. @Merivartiosto varmisti rajaturvallisuuden. Kone pääsi jatkamaan matkaa yön aikana. pic.twitter.com/XEE9uZtBoj – Merivartiosto – SLMV (@Merivartiosto) May 20, 2026

"Пассажиры и члены экипажа не выходили из самолета. Береговая охрана гарантировала безопасность границы. Самолет смог продолжить полет еще ночью", – отметили в заявлении.

На российских информационных ресурсах, в частности локальном медиа "Фонтанка", сообщали об объявлении тревоги в Ленинградской области в течение ночи 20 мая – сначала в полночь, затем – после 4:30 утра, в связи с чем аэропорт "Пулково" останавливал прием и отправку рейсов. Первая ночная тревога длилась более часа, вторая – примерно до 8 утра.

Как известно, утром 20 мая воздушную тревогу объявляли в нескольких районах Латвии и Литвы. В Литве некоторое время действовало "красное" предупреждение для столицы Вильнюса, в связи с чем топ-чиновники страны спускались в укрытие.

Пока не подтверждено, пересек ли зафиксированный радарами беспилотник границу страны; информацией о его падении в Литве официальные органы не располагают.

19 мая в Эстонии впервые сбили с истребителя беспилотник, который стал причиной тревоги – скорее всего заблудившийся украинский ударный дрон.

Читайте также: Друзей Украины пугают дроны: как удары по балтийским портам РФ создают проблемы для Киева.