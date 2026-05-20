В Кремле назвали "безумием" заявления Литвы о способности НАТО бить по Калининграду

В Кремле назвали "безумием" комментарии в Вильнюсе по поводу способности НАТО уничтожить российские базы в Калининградской области РФ, если в этом будет необходимость.

Как сообщает российский ""Коммерсант", пишет "Европейская правда", об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Комментируя слова главы МИД Литвы о способности Североатлантического альянса нанести серьезные удары по военным объектам России в Калининградской области, Песков заявил, что это заявление "граничит с безумием".

"Это, скорее, свидетельствует о том, какие там оголтелые политики", – добавил спикер Кремля.

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис в понедельник сказал, что в случае необходимости НАТО сможет полностью уничтожить российские базы в Калининграде .

Бывший российский президент и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ответ на это заявление посоветовал странам Балтии применить пятую статью НАТО против Украины из-за инцидентов с заблудившимися беспилотниками.

Также в России продолжают продвигать лживый нарратив о том, что страны Балтии якобы позволяют Украине использовать свое воздушное пространство для ударов по РФ.

Среди последнего, 19 мая российская Служба внешней разведки заявила о якобы планах Украины запускать БПЛА по целям в России непосредственно с территории Латвии, добавив к этому угрозы, что РФ "известны координаты центры принятия решений на латвийской территории" и членство в НАТО не защитит Латвию.