В Турции произошло сильное землетрясение

Утром 20 мая в районе Батталгази турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 5,6.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Согласно информации Управления по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,6 с эпицентром в районе Батталгази. Было установлено, что землетрясение произошло на глубине 7,03 километра.

Землетрясение ощущалось и в ряде соседних провинций.

Как только почувствовались толчки, люди начали покидать здания и собираться на открытых площадках.

На данный момент никаких негативных последствий не зафиксировано. Продолжаются работы по обследованию территории.

Из-за землетрясения в районе Батталгази отменили занятия в школах.

Напомним, на севере Турции в провинции Токат ночью 13 марта зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5.

Ранее у побережья итальянского региона Кампания произошло землетрясение магнитудой 5,9.