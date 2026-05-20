В Турции произошло сильное землетрясение
Утром 20 мая в районе Батталгази турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 5,6.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.
Согласно информации Управления по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,6 с эпицентром в районе Батталгази. Было установлено, что землетрясение произошло на глубине 7,03 километра.
Землетрясение ощущалось и в ряде соседних провинций.
Как только почувствовались толчки, люди начали покидать здания и собираться на открытых площадках.
На данный момент никаких негативных последствий не зафиксировано. Продолжаются работы по обследованию территории.
Из-за землетрясения в районе Батталгази отменили занятия в школах.
Напомним, на севере Турции в провинции Токат ночью 13 марта зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5.
Ранее у побережья итальянского региона Кампания произошло землетрясение магнитудой 5,9.