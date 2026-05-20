Министр обороны Великобритании: безопасность страны важнее политических амбиций

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что от кризиса в руководстве Лейбористской партии зависит авторитет страны, а также призвал членов правительства поставить безопасность выше политики.

Об этом он заявил в речи перед Good Growth Foundation, передает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

В своей первой речи с тех пор, как коллеги по кабинету начали призывать премьер-министра Кира Стармера уйти в отставку, Хили заявил, что правительственные чиновники "должны отнестись к этому серьезно".

"Дело не в нас, не в политических инсайдерах, а в интересах страны. Мы должны быть правительством, которое проведет Британию через надвигающиеся на нас конфликты и кризисы", – считает глава Минобороны Великобритании.

Гили раскритиковал тех, кто борется за пост Стармера, а также заявила, что для него "политика не касается личности".

"Люди не простят нас, если сочтут, что мы больше беспокоимся о себе, чем о них (...) Политика раскалывается, общины борются, бушуют войны, люди обеспокоены. Мы не должны так легкомысленно отказываться от власти, которую нам дали", – добавил британский министр.

Ранее премьер-министр Великобритании заявил, что не собирается покидать свой пост из-за внутрипартийного давления после поражения на местных выборах.

Во вторник, 19 мая, Лейбористская партия официально выдвинула мэра Большого Манчестера Энди Бернема кандидатом на июньские довыборы в парламент в округе Мейкерфилд на северо-западе Англии.

Если он победит Reform UK и станет депутатом, то получит право побороться со Стармером за лидерство в Лейбористской партии и имеет все шансы победить и стать новым премьер-министром Великобритании.

Последний опрос, проведенный среди членов Лейбористской партии Великобритании, показал, что главным претендентом на пост нового лидера партии является именно Бернем.

