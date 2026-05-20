В Литве не знают, было ли падение дрона на их территории

Председатель Национального центра управления кризисными ситуациями (NKVC) Вилмантас Виткаускас заявил, что пока непонятно, упал ли дрон, который, вероятно, залетел в Литву и стал причиной объявления воздушной тревоги, на территории страны, или покинул ее.

Его заявление приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Виткаускас рассказал, что первое сообщение о возможном проникновении дрона поступило из Латвии.

После этого пришли сообщения от армии, которая с помощью радаров зафиксировала объект, приближавшийся к границе Литвы. Радары отслеживали его в районе Игналины.

"Затем зона предупреждения была расширена, поскольку предполагалось, что дрон летит в сторону Вильнюса, а траектория была такой, что нужно было предупредить и другие районы. Жители Вильнюса получили предупреждение около 10 часов", – сказал Виткаускас.

По его словам, в 11:09 объект исчез с радаров. Однако пока NKVC не может ответить, упал ли дрон или покинул территорию Литвы и перелетел в другую страну.

"Пока мы не можем ответить. Ждем данных от армии. Такая ситуация. Жители были предупреждены, серьезного беспокойства или паники мы не зафиксировали", – добавил чиновник.

Утром 20 мая в некоторых районах Литвы объявляли воздушную тревогу после того, как в воздушном пространстве вблизи границы зафиксировали появление дрона.

Высшие должностные лица страны, включая президента, получили распоряжение спуститься в укрытие.

Около 10:50 воздушную тревогу отменили. Сейчас из официальных сообщений непонятно, залетел ли на территорию Литвы вероятный беспилотник, который стал причиной объявления тревоги.

В приграничных с РФ районах Латвии в эти же часы также объявляли воздушную тревогу – уже второй день подряд.