Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр рассказал, куда уехал из страны бывший заместитель министра юстиции Польши Марчин Романовский, который имел политическое убежище в Будапеште во времена правительства Виктора Орбана.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Польше, передает Onet, пишет "Европейская правда".

Напомним, 10 мая Марчин Романовский, которого Польша объявила в розыск, "исчез" из квартиры в Будапеште, где проживал со времени выезда в Венгрию.

В среду, 20 мая, во время визита в Польшу, Мадьяр прокомментировал вопрос, куда поехал бывший заместитель главы Минюста, а также – что произошло с экс-министром юстиции и бывшим генпрокурором Польши Збигневом Зебро, который также получил политическое убежище от Орбана.

"Один из них уехал в Соединенные Штаты; другой, по сообщениям, покинул Венгрию и уехал в Сербию", – сказал Мадьяр.

Романовского, бывшего заместителя министра юстиции и депутата от оппозиционной "Право и справедливость", на родине объявили в розыск по европейскому ордеру на арест в связи с расследованием вокруг злоупотреблений со средствами Фонда справедливости.

Перед этим стало известно, что Зебро, которого также разыскивает Варшава и который тоже получил политическое убежище от Орбана, вероятно, выехал в США. Польша планирует просить о его экстрадиции, если это подтвердится.

Существует вероятность, что Романовский не может выехать за пределы ЕС – прокуратура Польши прошлой осенью объявила недействительными его дипломатический и гражданский паспорта, чтобы предотвратить побег из Шенгенской зоны.

Доподлинно неизвестно, выдали ли ему власти Венгрии в связи с предоставлением убежища другое удостоверение личности, позволяющее не зависеть от действия польского паспорта.

В апреле Мадьяр дал понять, что при новой власти польским экс-чиновникам придется покинуть страну.