Фон дер Ляйен обвинила РФ и Беларусь в угрозе применения дронов в отношении стран Балтии

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия и Беларусь "несут прямую ответственность" за беспилотники, которые все чаще попадают в воздушное пространство стран Балтии.

Об этом она написала в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен заявила, что публичные угрозы России в адрес стран Балтии "абсолютно неприемлемы".

"Пусть в этом не будет никаких сомнений. Угроза в адрес одного государства-члена является угрозой для всего нашего Союза", – подчеркнула она.

По словам президента Еврокомиссии, Россия и Беларусь несут прямую ответственность за беспилотники, которые "представляют угрозу жизни и безопасности людей на восточном фланге".

"Европа ответит сплоченностью и силой. Мы продолжим укреплять безопасность нашего восточного фланга с помощью мощной коллективной обороны и готовности на всех уровнях", – добавила она.

Утром 20 мая в некоторых районах Литвы объявили воздушную тревогу после того, как в воздушном пространстве вблизи границы зафиксировали появление дрона.

Высшие должностные лица страны, включая президента, получили распоряжение спуститься в укрытие.

Около 10:50 воздушную тревогу отменили. На данный момент из официальных сообщений неясно, залетел ли на территорию Литвы предполагаемый беспилотник, ставший причиной объявления тревоги.

Вприграничных с РФ районах Латвии в эти же часы также объявляли воздушную тревогу – уже второй день подряд.

А 19 мая румынский истребитель в воздушном пространстве Эстонии сбил "заблудившийся" украинский ударный дрон, из-за которого в части страны объявили воздушную тревогу – это первый случай сбивания такого аппарата над территорией страны.