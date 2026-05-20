Сибига: Швеция поддерживает открытие всех переговорных кластеров для Украины до конца июня

Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига после встречи со шведской коллегой Марией Мальмер-Стенергард сообщил, что Стокгольм поддерживает открытие всех кластеров в переговорах ЕС с Украиной до конца следующего месяца.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, передает "Европейская правда".

Глава украинского МИД в среду прибыл в Швецию для двусторонних переговоров и участия в неформальной встрече Совета Украина-НАТО в Хельсингборге.

Во время встречи со шведским министром Сибига поднял вопрос продвижения Украины к членству в ЕС.

"Я получил четкое подтверждение, что Швеция поддерживает открытие первого переговорного кластера уже в мае и остальных пяти – в июне", – сообщил министр.

Стороны также уделили внимание пути к справедливому миру в Украине и необходимости дальнейшего санкционного давления на Россию, в частности против ее "теневого флота".

В ходе переговоров министры обсудили оборонное сотрудничество Украины и Швеции, в частности потенциальную поставку шведских истребителей Gripen. Также речь шла о программе PURL, по которой европейские союзники закупают американское оружие для Киева.

Напомним, в Офисе президента Украины считают реальным открытие первых переговорных кластеров с ЕС в ближайшее время и не видят реальных препятствий для этого.

По словам заместителя главы ОП Игоря Жовквы, Венгрия и Словакия, как и Чехия, не будут блокировать запуск переговоров с ЕС.

В то же время премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что предоставление венгерскому меньшинству в Украине прав, которыми обладают меньшинства в других странах Евросоюза, является необходимым условием для получения согласия Будапешта на открытие первого кластера в предвступительных переговорах ЕС с Киевом.

20 мая глава МИД Венгрии Анита Орбан, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и вице-премьер Тарас Качка открыли консультации экспертного уровня между Киевом и Будапештом по вопросам прав национальных меньшинств.